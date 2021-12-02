عروض اسعار مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو بتدور على تكييف ممتاز وفيه كل المميزات الى نفسك فيه والى هتريحك يبقى مافيش احسن من تكييف جرى نوفو -مزود بخاصية البلازما الى هتنقى الهوا من الاتربة والبكتريا -وخاصية الشاشة الديجيتال الى هتساعدك فى انك تتحكم فى درجة الحرارة المطلوبة والى هتظهرلك لو فى اى عطل فى جهازك -وخاصية التبريد السريع التربو الى هتبرد الغرفة فى اقل وقت ممكن -وفريون 410 الصديق للبيئة والى هيديلك تبريد معتدل دلوقتى تكييف جري نوفو 1.5 ح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113626
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
6,750 جنيه
795 جنيه
424 جنيه
14 جنيه
344 جنيه
6,000 جنيه
5,600 جنيه
6,600 جنيه
9,800 جنيه