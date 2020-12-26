عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض

(فرصة عمل)
|عاجل لمستشفي كبري بالرياض اخصائيين واستشارين عنايه مركزة اخصائيين واستشاريين عيون استشاريين مخ واعصاب خبرة بعد الماجستير سنتان خبرة بعد الدكتوراة خمس سنوات ترسل الاوراق علي واتس 01020687224
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ا/ ماهر موارد بشريه
|التليفون:
|00201110929635
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|العنوان:
|جيزة هرم- جيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-1
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077568
500 دينار
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300 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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