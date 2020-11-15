عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

عرض وظيفي حكومى عاجل مطلوب فورا لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى التجمع الصحى الاول المنطقه الوسطي بالرياض 1 - تخدير / أستشاريين 2 - عناية مركزة كبار أستشاريين عدد ٣ واخصائيين ٢ 3 - عناية مركزة خدج أستشاريين عدد ٢ واخصائيين عدد ٢ 4 - جراحه عيون أستشاريين عدد ٢ 5 - جراحة مخ واعصاب استشاريين عدد ٢ 6 - أستشاري باطنة اعصاب عدد ٢ وكذلك اخصائيين عدد ٢ 7 - استشاري باطنه امراض دم عدد ٢ 8 - استشاريين عظام عدد ٢ 9 - أستشاريين باطنه عدد ٣ واخصائيين 10 -أستشاري طوارئ عدد 2 واخصائيين 1
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ا/ ماهر موارد بشريه
التليفون: 00201110929635

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جيزة هرم- جيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/11/2020
رقم الإعلان: 2072629
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

500 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية * السن من 35 : 40 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بالطائف اخصائيين اطفال وحديثى الولادة - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بالطائف اخصائيين اطفال وحديثى الولادة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل عن سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتورا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين /أخصائيات طوارئ " طب الطوارئ &.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

11/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات مقيمين بالامارات او بمصر لكبرى مراكزالرعاية الصحية بدبى - في الجيزة مصر

مطلوب ممرضات مقيمين بالامارات او بمصر لكبرى مراكزالرعاية الصحية بدبى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

ممرضات الشروط : ـ على ان تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس ـ يفضل ان تكون المتقدمة حاصلة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

7,500 درهم

11/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات تمريض منزلى للعمل بالمدينة المنورة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات تمريض منزلى للعمل بالمدينة المنورة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات تمريض منزلى للعمل بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية * السن من 35 : 40 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

10/11/2020
صورة الاعلان: استشـاريين أطفال وحديثى الولادة - في الجيزة مصر

استشـاريين أطفال وحديثى الولادة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب استشـاريين أطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف بالسعودية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتو.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

9/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات تمريض منزلى بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات تمريض منزلى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية اخصائيات تمريض منزلى * السن من 35 : 40 س.
العنوان:

الجيزة - مصر

600 ريال

9/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الصيدليات فى السعوديه ( الرياض ) : طبيب بيطرى دفعه 2015 فقط توفر الصيدليات الراتب الأسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبري الصيدليات بالسعوديه (الرياض) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبري الصيدليات بالسعوديه (الرياض)

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبري الصيدليات بالسعوديه (الرياض) -*طبيب بيطري دفعه 2015 فقط -*توفر الصيدليات الراتب الاساسي+.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشارى اطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشارى اطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استشـاريين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل عن.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشـاريين أطفال وحديثى الولادة - في الجيزة مصر

مطلوب استشـاريين أطفال وحديثى الولادة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استشـاريين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

6/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ - في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية مطلـوب لمستشفى بم.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الصيدليات فى السعوديه ( الرياض ) : طبيب بيطرى دفعه 2015 فقط توفر الصيدليات الراتب الأسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager