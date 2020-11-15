عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض

(فرصة عمل)
|عرض وظيفي حكومى عاجل مطلوب فورا لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى التجمع الصحى الاول المنطقه الوسطي بالرياض 1 - تخدير / أستشاريين 2 - عناية مركزة كبار أستشاريين عدد ٣ واخصائيين ٢ 3 - عناية مركزة خدج أستشاريين عدد ٢ واخصائيين عدد ٢ 4 - جراحه عيون أستشاريين عدد ٢ 5 - جراحة مخ واعصاب استشاريين عدد ٢ 6 - أستشاري باطنة اعصاب عدد ٢ وكذلك اخصائيين عدد ٢ 7 - استشاري باطنه امراض دم عدد ٢ 8 - استشاريين عظام عدد ٢ 9 - أستشاريين باطنه عدد ٣ واخصائيين 10 -أستشاري طوارئ عدد 2 واخصائيين 1
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ا/ ماهر موارد بشريه
|التليفون:
|00201110929635
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|العنوان:
|جيزة هرم- جيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072629
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