عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض

عرض وظيفي حكومى عاجل مطلوب فورا لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى التجمع الصحى الاول المنطقه الوسطي بالرياض 1 - تخدير / أستشاريين 2 - عناية مركزة كبار أستشاريين عدد ٣ واخصائيين ٢ 3 - عناية مركزة خدج أستشاريين عدد ٢ واخصائيين عدد ٢ 4 - جراحه عيون أستشاريين عدد ٢ 5 - جراحة مخ واعصاب استشاريين عدد ٢ 6 - أستشاري باطنة اعصاب عدد ٢ وكذلك اخصائيين عدد ٢ 7 - استشاري باطنه امراض دم عدد ٢ 8 - استشاريين عظام عدد ٢ 9 - أستشاريين باطنه عدد ٣ واخصائيين 10 -أستشاري طوارئ عدد 2 واخصائيين 1