عرض نقاط بيع السوبر ماركت مضاف اليه 20 الف صنف

(للبيع)
|عرض خاص كاشير السوبر ماركت تخفيضات و جودة 1_ كمبيوتر مكتبى عالى الجودة ( لينوفو ) 2_برنامج السوبر ماركت APEX ( مضاف اليه الاصناف اشتراك مدى الحياه مرخص تدريب على البرنامج دعم فنى سنه اونلاين سهل فى التعامل يسهل عملية الجرد) 3_طابعة فواتير حراريه USB (تعمل بدون حبر ) 4_درج كاشير ( هيكل معدنى صلب فتحات متعددت المقاسات للعملة الورقية والمعدنية صدادات لعدم انزلاق الدرج فتح تلقائى مع طباعة الفواتير ) 5_قارى باركود . * سعر كاشير السوبر ماركت كامل 3200 غير شامل الضريبه *ضمان عامان *التركيب مجانا *
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|العليا- الرياض
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073003
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(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
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