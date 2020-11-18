عرض نقاط بيع السوبر ماركت مضاف اليه 20 الف صنف

عرض خاص كاشير السوبر ماركت تخفيضات و جودة 1_ كمبيوتر مكتبى عالى الجودة ( لينوفو ) 2_برنامج السوبر ماركت APEX ( مضاف اليه الاصناف اشتراك مدى الحياه مرخص تدريب على البرنامج دعم فنى سنه اونلاين سهل فى التعامل يسهل عملية الجرد) 3_طابعة فواتير حراريه USB (تعمل بدون حبر ) 4_درج كاشير ( هيكل معدنى صلب فتحات متعددت المقاسات للعملة الورقية والمعدنية صدادات لعدم انزلاق الدرج فتح تلقائى مع طباعة الفواتير ) 5_قارى باركود . * سعر كاشير السوبر ماركت كامل 3200 غير شامل الضريبه *ضمان عامان *التركيب مجانا *