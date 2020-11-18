عرض نقاط بيع السوبر ماركت مضاف اليه 20 الف صنف

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تفاصيل الإعلان
عرض خاص كاشير السوبر ماركت تخفيضات و جودة 1_ كمبيوتر مكتبى عالى الجودة ( لينوفو ) 2_برنامج السوبر ماركت APEX ( مضاف اليه الاصناف اشتراك مدى الحياه مرخص تدريب على البرنامج دعم فنى سنه اونلاين سهل فى التعامل يسهل عملية الجرد) 3_طابعة فواتير حراريه USB (تعمل بدون حبر ) 4_درج كاشير ( هيكل معدنى صلب فتحات متعددت المقاسات للعملة الورقية والمعدنية صدادات لعدم انزلاق الدرج فتح تلقائى مع طباعة الفواتير ) 5_قارى باركود . * سعر كاشير السوبر ماركت كامل 3200 غير شامل الضريبه *ضمان عامان *التركيب مجانا *
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

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العنوان: العليا- الرياض
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,200 ريال
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2073003
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