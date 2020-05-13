عرض ميتفوتش للجيش الابيض بس في العاصمة الادارية

(للبيع)
|للجيش الابيض بس عرض ميتفوتش بخصم 10% علي العيادات في العاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومساحة العيادة 66م تشطيب كامل بالتكييفات ومكانها في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة يلا متفوتش الفرصة وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059623
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