(للبيع)
|عرض ممتاز لشاحنة مرسيدس موديل 2017 بحالة شبه جديدة وبعداد مشي 300 ألف كيلو فقط شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4 كابينه وسط موديل : 2017 رقم العرض للسؤال عنه 640176 الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 300000 كم مكيف لتفاصيل أكثر فقط تواصل معنا هاتفيا / واتس اب علي 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتصل بكم #رأس_مرسيدس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061021
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال