عرض مغرى للمؤسسات والشركات الخليجية

شركة Ampac USA advanced water purification systems شركة متخصصة في الحلول المبتكرة لقطاع البيئة. شركة Ampac USA advanced water purification systems هي شركة رائدة على مستوى العالم لتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وتسويق معدات معالجة مياه الصرف الصناعي والمدني. يتم تسويق تركيباتها في العديد من بلدان العالم بفضل شبكة المبيعات الممتدة ذات الهيكل القوي. إعادة معالجة المياه، تجهيزات ومنشآت أنظمة معالجة مياه محطات تغليظ الطين محطات تحلية مياه محطات ترشيح دقيق للمياه محطات معالجة مياه الصرف الصناعي الأولية