» عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

(للبيع)
|لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات العرض : 1_جهاز كاشير باللمس عالى الجودة 2-طابعة ايصالات حرارية 3-درج كاشير درجة ممتازة 4-برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب جميع الاجهزة ضمان سنتان ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك مميزات نظام المطاعم: 1-انواع الطلبات سفري محلي ديلفري 2-دعم كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة فات VAT 3-امكانية ترتيب ازرار الموارد والمجموعات بطريقة سهلة من خلال السحب والافلات امكانية تعليق الطلب للتواصل : 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072989
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
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3,200 ريال
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