عرض لقطة لزهور القطف super offer cut flowers

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تفاصيل الإعلان
شركة النور لتصدير زهور القطف من مصر تعد شركة النور من اكبر شركات تصدير زهور القطف في مصر حيث تمتلك مزرعة من اكبر مزارع انتاج زهور القطف باحدث الطرق في الزراعة الحديثة والتغليف كما يتم نقل البضائع في شاحنات مخصصة لنقل الزهور ويتم انتاج مجموعة متنوعة من أنواع الزهور المختلفة بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الخضرات ( زنبق , عصفور الجنة , كريزانتم , قرنفل , لليلليم , جلاديوليس , كرنب , ياترس , كوديوم , انترهينا , منتور , سلوزيا , استوما , كالا , توليب ) ( رسكوس , اسبرجس , دراسينا , مونستيرا , سلومى )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Al Nour
التليفون: 00201277535481

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العنوان: - cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 28/1/2020
رقم الإعلان: 2050781
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