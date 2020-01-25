عرض لقطة لزهور القطف super offer cut flowers

شركة النور لتصدير زهور القطف من مصر تعد شركة النور من اكبر شركات تصدير زهور القطف في مصر حيث تمتلك مزرعة من اكبر مزارع انتاج زهور القطف باحدث الطرق في الزراعة الحديثة والتغليف كما يتم نقل البضائع في شاحنات مخصصة لنقل الزهور ويتم انتاج مجموعة متنوعة من أنواع الزهور المختلفة بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الخضرات ( زنبق , عصفور الجنة , كريزانتم , قرنفل , لليلليم , جلاديوليس , كرنب , ياترس , كوديوم , انترهينا , منتور , سلوزيا , استوما , كالا , توليب ) ( رسكوس , اسبرجس , دراسينا , مونستيرا , سلومى )