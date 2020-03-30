(للبيع)
|** بالمنطقه التاسعه لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 105 م (استلام فوري) بحريه وتطل علي حديقة بالدور الثالث بعد الارضي عباره عن : ( 2 غرف + 1 حمام + رسيبشن + مطبخ ) موقع مميز قريبه من طريق مصر اسماعلية ونادى جرين هيلز العماره بيها سكان عرض لفترة محدوده بـ355,000 ج كاش العرض ساررري حتي 4/ 4/ 2020 لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه التاسعة- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|355,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057025
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