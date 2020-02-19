عرض كاميرات مراقبة full hd بسعر مميز

*عرض كاميرات مراقبة full hd باعلى واحدث التقنيات والعرض يشمل الاتى: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ● 4 كاميرات هيك فيجن داخلية او خارجية بدقة 2 ميقا بيكسل ● جهاز تسجيل 4 كاميرات ● قرص صلب بمساحة 1 تيرا ● 40 م تمديدات مجانا ● ربط بين الكاميرات والجوال ● ضمان لمدة عامان ضد عيوب التصنيع ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● السعر 1300 ريال •••••••••••••• يرجى التواصل على رقم / موبايل- وتس 0535301363.