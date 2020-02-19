عرض كاميرات مراقبة full hd بسعر مميز

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عرض كاميرات مراقبة full hd بسعر مميز - في الشرقية السعودية

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*عرض كاميرات مراقبة full hd باعلى واحدث التقنيات والعرض يشمل الاتى: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ● 4 كاميرات هيك فيجن داخلية او خارجية بدقة 2 ميقا بيكسل ● جهاز تسجيل 4 كاميرات ● قرص صلب بمساحة 1 تيرا ● 40 م تمديدات مجانا ● ربط بين الكاميرات والجوال ● ضمان لمدة عامان ضد عيوب التصنيع ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● السعر 1300 ريال •••••••••••••• يرجى التواصل على رقم / موبايل- وتس 0535301363.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: khaled osman
التليفون: عرض كاميرات مراقبة full hd

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العنوان: الدمام- الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,300 ريال
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053449
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تصميم مواقع انترنت

تصميم مواقع انترنت

(للبيع)

يمكنك امتلاك موقع الكتروني احترافي يعبر عن شخصيتك او نشاطك التجاري وبسعر تنافسي . فقط 2020 ريال سع.
العنوان:

مكة - السعودية

2,020 ريال

19/2/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه

طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب س.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: شاشات دعئية تفاعلية متعددة الأغراض

شاشات دعئية تفاعلية متعددة الأغراض

(للبيع)

لدينا شاشات عرض تفاعلية متعددة الأغراض والإستخدامات باللمس _ وبدون أندرويد _ وويندوز طولية _ عرضي.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

19/2/2020
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكترونى

ميزان الباركود الالكترونى

(للبيع)

اذا كنت تبجث عن افضل الأسعار وماركات ميزان الباركود الالكتروني نوفر لك تشكيله متميزة ومتنوعة من المي.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: طابعه كروت بلاستيكيه

طابعه كروت بلاستيكيه

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية اليوم هي أكثر تنوعا من مجرد طباعة صورة او اسم الموظف اليوم يمكنك استخدام ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

18/2/2020
صورة الاعلان: طابعة الفواتير و الباركود المحمولة

طابعة الفواتير و الباركود المحمولة

(للبيع)

اغتنم الفرصة وبادر بشراء طابعة الفواتير والباركود المحمولة والمتميزة ومناسبه لمندوبي المبيعات المتنق.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/2/2020
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صورة الاعلان: اجهزه انذار

اجهزه انذار

(للبيع)

يوجد لدينا عامل الأمان هو أول ما نبحث عنه لنوفره في ممتلكاتنا الخاصة من شركات ومؤسسات ومنازل وغيرها .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/2/2020
صورة الاعلان: ميزان الكتروني

ميزان الكتروني

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بكتابة اسم الصنف والسعر والوزن وتاريخ البيع على البون سهل.

اتصل

18/2/2020
صورة الاعلان: السلام عليكم؛ للبيع جهاز السير الكهربائي واستخدام جديد ومن المدينة المنورة

السلام عليكم؛ للبيع جهاز السير الكهربائي واستخدام جديد ومن المدينة المنورة

(للبيع)

للبيع جهاز الجري السير الكهربائي استخدام جديد ومضمون بس ناقصو مفتاح 🔑.

300 ريال

18/2/2020
صورة الاعلان: طابعات الفواتير المحمولة

طابعات الفواتير المحمولة

(للبيع)

لدينا العديد من طابعات الفواتير متعددة الإستخدامات بلوتوث ومحموله بمواصفات خاصة وأسعار ممتاز.
العنوان:

القصيم - السعودية

5 دولار

18/2/2020
صورة الاعلان: كاميرا مراقبة واي فاي للاطفال والخدم

كاميرا مراقبة واي فاي للاطفال والخدم

(للبيع)

كاميرا مراقبة واي فاي للاطفال والخدم كاميرا واي فاي متحركة في جميع الاتجاهات بخصية تتبع الحركة للاط.

1 ريال

17/2/2020
صورة الاعلان: جهاز التفتيش اليدوي

جهاز التفتيش اليدوي

(للبيع)

كاشف المعادن اليدوي يستخدم للكشف الامني عن وجود الاشياء المعدنيه عن طريق التفتيش من خلال تمرير الجها.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/2/2020
صورة الاعلان: برنامج مبيعات كاشير للمحلات التجارية والمطاعم

برنامج مبيعات كاشير للمحلات التجارية والمطاعم

(للبيع)

أحدث وأقوى أجهزة نقاط البيع بالمملكة لعام 2020 و التي تحتوي علي جميع أدوات الكاشير لتسهيل وتسريع عمل.
القسم: 

3,900 ريال

17/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار الكترونية

اجهزة انذار الكترونية

(للبيع)

احمي بيتك ومنشأتك ومصنعك عند شراء أجهزة الإنذار ضد السرقة لاسلكي فأنت تحمى كل شي يرسل رسائل على الجو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة تنظيم صفوف انتظار العملاء

اجهزة تنظيم صفوف انتظار العملاء

(للبيع)

جهاز لتنظيم إصطفاف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/2/2020
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