عرض كاميرات مراقبة full hd بسعر مميز

(للبيع)
|*عرض كاميرات مراقبة full hd باعلى واحدث التقنيات والعرض يشمل الاتى: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ● 4 كاميرات هيك فيجن داخلية او خارجية بدقة 2 ميقا بيكسل ● جهاز تسجيل 4 كاميرات ● قرص صلب بمساحة 1 تيرا ● 40 م تمديدات مجانا ● ربط بين الكاميرات والجوال ● ضمان لمدة عامان ضد عيوب التصنيع ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● السعر 1300 ريال •••••••••••••• يرجى التواصل على رقم / موبايل- وتس 0535301363.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|khaled osman
|التليفون:
|عرض كاميرات مراقبة full hd
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|العنوان:
|الدمام- الدمام
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053449
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