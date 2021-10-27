عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفي شوب والعصائر

(للبيع)

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صورة الاعلان: عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفي شوب والعصائر - في مكة السعودية

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عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم و الكوفي شوب و العصائر العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاشة للعميل – - طابعة فواتير حراريه - درج كاشير يفتح تلقائي مع الطابعة - برنامج ادارة المطاعم والكوفي شوب - برنامج متخصص لإدارة المطاعم بجميع انواعها وادارة الكافيهات ومحلات الحلويات ومحلات الايس كريم ومحلات العصائر ومحلات الكشري ومحلات البيتزا والفطائر والكوفي شوب ومطاعم الكريب ومراكز المساج والحمامات المغربي والكوافير البرنامج مرخص مدي الحياة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 05500294

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العنوان: 0550029406- جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,450 ريال
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2109964
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