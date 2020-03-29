عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية لعمال ترتيب

سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيتم الالتحاق بالعمل مباشرة بعد مرور الأزمة قريبا إن شاء الله عرض مجاني بالمملكة العربية السعودية بمهنة ترتيب السلع مميزات العرض : سكن مواصلات تأمين صحي رواتب حسب الخبرة تحدد بالمقابلات شروط منصب الشغل -: -نوع العقد : سنتين قابلة للتجديد كما هنالك متميزات اخرى للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل على رقم الواتساب أو Email و ارسال الملف يشمل سيرة ذاتية (cv) باللغة العربية و جواز السفر و صور العمل و شهادة اذا توفرت