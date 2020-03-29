عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية لعمال ترتيب

(فرصة عمل)

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيتم الالتحاق بالعمل مباشرة بعد مرور الأزمة قريبا إن شاء الله عرض مجاني بالمملكة العربية السعودية بمهنة ترتيب السلع مميزات العرض : سكن مواصلات تأمين صحي رواتب حسب الخبرة تحدد بالمقابلات شروط منصب الشغل -: -نوع العقد : سنتين قابلة للتجديد كما هنالك متميزات اخرى للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل على رقم الواتساب أو Email و ارسال الملف يشمل سيرة ذاتية (cv) باللغة العربية و جواز السفر و صور العمل و شهادة اذا توفرت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/3/2020
رقم الإعلان: 2056988
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عرض عمل مجاني بالمملكة العربية السعودية بمهنة جزارين

عرض عمل مجاني بالمملكة العربية السعودية بمهنة جزارين

(فرصة عمل)

سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيت.
القسم: 

اتصل

29/3/2020
صورة الاعلان: عرض عمل مجاني بالمملكة العربية السعودية بمهنة متخصصين اسماك

عرض عمل مجاني بالمملكة العربية السعودية بمهنة متخصصين اسماك

(فرصة عمل)

سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيت.
القسم: 

اتصل

29/3/2020
صورة الاعلان: عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة خبازين

عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة خبازين

(فرصة عمل)

سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيت.
القسم: 

اتصل

29/3/2020
صورة الاعلان: عرض عمل شركه بترول و محروقات بقطر

عرض عمل شركه بترول و محروقات بقطر

(فرصة عمل)

عرض عمل شركه بترول و محروقات شبه حكوميه بدوله قطر لديها فروع بجميع المدن والمحافظات لديها شواغر وظيف.
القسم: 

اتصل

29/3/2020
صورة الاعلان: شركه بترول و محروقات بدوله قطر تبحث عن موظفين من المغرب

شركه بترول و محروقات بدوله قطر تبحث عن موظفين من المغرب

(فرصة عمل)

شركه بترول و محروقات بدوله قطر تبحث عن 1-معلمين صيانه وتبديل عجلات سيارات 2-معلمين صيانه وتبديل فلت.

اتصل

27/3/2020
صورة الاعلان: شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن عمال ترتيب السلع الغذائية

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن عمال ترتيب السلع الغذائية

(فرصة عمل)

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن عمال ترتيب السلع الغذائية خبرة في تقديم الخبرة للعملاء.

اتصل

27/3/2020
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صورة الاعلان: شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن معلمين متخصصين أسماك

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن معلمين متخصصين أسماك

(فرصة عمل)

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: معلمين متخصصين أسماك خبرة في تجهيز و تنظيف وبيع الأسما.
القسم: 

اتصل

27/3/2020
صورة الاعلان: شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن جزارين

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن جزارين

(فرصة عمل)

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: جزار / مساعد جزار / مشرف جزارة خبرة باللحوم الحمراء و .
القسم: 

اتصل

27/3/2020
صورة الاعلان: شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: خبازين

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: خبازين

(فرصة عمل)

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: خباز / مساعد خباز / مشرف مخبوزات خبرة بالمخبوزات الفر.
القسم: 

اتصل

27/3/2020
صورة الاعلان: شواغر وظيفيه بمجالات متعددة شركه بترول و محروقات شبه حكوميه بدوله قطر

شواغر وظيفيه بمجالات متعددة شركه بترول و محروقات شبه حكوميه بدوله قطر

(فرصة عمل)

1-معلمين صيانه وتبديل عجلات سيارات 2-معلمين صيانه وتبديل فلتر وزيوت وتشحيم سيارات 3-مشرفين ميكانيك و.

اتصل

25/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب متخصصين سلطات للعمل بشركة موانئ بالمملكة العربية السعودية

مطلوب متخصصين سلطات للعمل بشركة موانئ بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

تقدم وأرسل سيرتك الذاتيه :حسب مقابلات تطبيقية مباشرة مع الشركة الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري مطل.
القسم: 

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب نادلين & نادلات للعمل بفندق 4 نجوم بدولة قطر

مطلوب نادلين & نادلات للعمل بفندق 4 نجوم بدولة قطر

(فرصة عمل)

مطلوب نادلين & نادلات للعمل بفندق 4 نجوم بدولة قطر يشترط في المترشح(ة) ان يكون من الجنسية المغربية .
القسم: 

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم كريب + معلم بوفيهات للعمل في المملكة العربية السعودية

مطلوب معلم كريب + معلم بوفيهات للعمل في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية معلم كريب الراتب من 2500 ريال الى 3000 ريال سعودي + معلم بوف.
القسم: 

1 ريال

3/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات عدد 20 للعمل في المملكة العربية السعودية مدينة الرياض

مطلوب ممرضات عدد 20 للعمل في المملكة العربية السعودية مدينة الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب ممرضات عدد 20 للعمل في المملكة العربية السعودية مدينة الرياض الراتب 3500 ريال سعودي . موفر الس.

اتصل

2/3/2020
صورة الاعلان: ZINGLOB منتج ومصدر لزيت الأركان ومنتجات التجميل

ZINGLOB منتج ومصدر لزيت الأركان ومنتجات التجميل

(للتقسيط)

ZINEGLOB هي شركة تصنيع وتصدير مغربية لـزيت أركان العضوي وزيت الكمثرى الشائك وماء الورد ومنتجات العنا.

اتصل

2/3/2020
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