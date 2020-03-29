(فرصة عمل)
|سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيتم الالتحاق بالعمل مباشرة بعد مرور الأزمة قريبا إن شاء الله عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة خبازين بمختلف المستويات وصف الشركة : شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن خباز / مساعد خباز / مشرف مخبوزات مميزات العرض : سكن مواصلات تأمين صحي مؤمن رواتب حسب الخبرة تحدد بالمقابلات شروط منصب الشغل -: -نوع العقد : سنتين قابلة للتجديد كما هنالك متميزات اخرى وبدلات سيتم مناقشتها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056987
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
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(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
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