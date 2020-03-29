سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيتم الالتحاق بالعمل مباشرة بعد مرور الأزمة قريبا إن شاء الله عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة خبازين بمختلف المستويات وصف الشركة : شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن خباز / مساعد خباز / مشرف مخبوزات مميزات العرض : سكن مواصلات تأمين صحي مؤمن رواتب حسب الخبرة تحدد بالمقابلات شروط منصب الشغل -: -نوع العقد : سنتين قابلة للتجديد كما هنالك متميزات اخرى وبدلات سيتم مناقشتها