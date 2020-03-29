سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيتم الالتحاق بالعمل مباشرة بعد مرور الأزمة قريبا إن شاء الله عرض عمل مجاني بالمملكة العربية السعودية بمهنة متخصصين اسماك وصف الشركة : شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث معلمين متخصصين أسماك دي خبرة للراغبين بالتسجيل الرجاء التواصل على رقم الواتساب أو البريد الإلكتروني و ارسال الملف يشمل سيرة ذاتية (cv) باللغة العربية و جواز السفر و صور العمل و شهادة اذا توفرت أو زيارة مقر الشركة