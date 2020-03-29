عرض عمل مجاني بالمملكة العربية السعودية بمهنة جزارين

سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيتم الالتحاق بالعمل مباشرة بعد مرور الأزمة قريبا إن شاء الله عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة جزارين بمختلف المستويات وصف الشركة : شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: - جزار / مساعد جزار / مشرف جزارة خبرة باللحوم الحمراء و الدواجن على معرفة تامة بالتقطيع و التبريد و التفريز و التخزين على معرفة تامة بالقراءة و الكتابة باللغه العربية و يفضل معرفة أسماء اللحوم باللغة الفرنس