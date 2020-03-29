عرض عمل مجاني بالمملكة العربية السعودية بمهنة جزارين

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيتم الالتحاق بالعمل مباشرة بعد مرور الأزمة قريبا إن شاء الله عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة جزارين بمختلف المستويات وصف الشركة : شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: - جزار / مساعد جزار / مشرف جزارة خبرة باللحوم الحمراء و الدواجن على معرفة تامة بالتقطيع و التبريد و التفريز و التخزين على معرفة تامة بالقراءة و الكتابة باللغه العربية و يفضل معرفة أسماء اللحوم باللغة الفرنس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

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العنوان: - القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/3/2020
رقم الإعلان: 2056985
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صورة الاعلان: عرض عمل مجاني بالمملكة العربية السعودية بمهنة متخصصين اسماك - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

عرض عمل مجاني بالمملكة العربية السعودية بمهنة متخصصين اسماك

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيت.
القسم: 

اتصل

29/3/2020
صورة الاعلان: عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة خبازين - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

عرض عمل مجاني ( مستعجل و مميز) بالمملكة العربية السعودية بمهنة خبازين

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيت.
القسم: 

اتصل

29/3/2020
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