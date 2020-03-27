عرض عمل شركه بترول و محروقات بقطر

(فرصة عمل)
|عرض عمل شركه بترول و محروقات شبه حكوميه بدوله قطر لديها فروع بجميع المدن والمحافظات لديها شواغر وظيفيه بمجالات متعددة سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيتم الالتحاق بالعمل مباشرة بعد مرور الأزمة قريبا إن شاء الله المطلوب: 1-معلمين صيانه وتبديل عجلات سيارات 2-معلمين صيانه وتبديل فلتر وزيوت وتشحيم سيارات 3-مشرفين ميكانيك و يكون مسؤول عن الصيانة 4- ميكانيك سيارات صغيرة يشترط للتخصصات أعلاه دبلوم فني الميكانيك أو دبلوم في الآلات أو محركات السيارات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0701203031
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|العنوان:
|- القنيطرة
الغرب ـ شراردة بني حسين - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056914
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1 ريال
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1 ريال
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