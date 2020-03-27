عرض عمل شركه بترول و محروقات بقطر

عرض عمل شركه بترول و محروقات شبه حكوميه بدوله قطر لديها فروع بجميع المدن والمحافظات لديها شواغر وظيفيه بمجالات متعددة سارع وتقدم لتسجيل سيرتك الذاتية أون لاين ''عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني" ملاحظه:سيتم الالتحاق بالعمل مباشرة بعد مرور الأزمة قريبا إن شاء الله المطلوب: 1-معلمين صيانه وتبديل عجلات سيارات 2-معلمين صيانه وتبديل فلتر وزيوت وتشحيم سيارات 3-مشرفين ميكانيك و يكون مسؤول عن الصيانة 4- ميكانيك سيارات صغيرة يشترط للتخصصات أعلاه دبلوم فني الميكانيك أو دبلوم في الآلات أو محركات السيارات