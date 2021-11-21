(للبيع)
|عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - طابعة ايصالات - درج كاشير -قارئ باركود سلكي - برنامج ابكس لادارة المخازن والمبيعات والمشتريات(البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية) البرنامج به قاعدة اصناف اكثر من 20 الف صنف -برنامج اداراة المبيعات والمشتريات والعملاء والموردون ونقاط البيع وادارة السعر يشمل قيمة الضريبه المضافة السعر يشمل التركيب والبرمجة * ضمان لمدة عامان علي جميع الاجهزة *لدينا خدمة ما بعد البيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amira
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112245
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