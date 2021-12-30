عرض سعر مكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات ميديا ميشن باقوي المميزات و الخصومات و ده لانه دايما سوبر في كل حاجه هنقولك ازاي. تكييف مزود بخاصة البلازما تنقية الى هتنقى الهوا من الاتربة والبكتريا والروائح الكريهة تكييف بخاصيه الديجيتال علشان تقدر تتحكم ىف درجة الحرارة وبكل سهولة وكمان بتظهر كود العطل عند حدوثه تكييف بفريون 410 الصديق للبيئة يعني تبريد قوي و كفاءه عاليه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117248
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه