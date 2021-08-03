عرض خاص و مميز على كاشير المطاعم والكوفى شوب

(للبيع)
|عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم و المحلات. يشمل العرض: 1_برنامج للمطاعم والكوفى شوب 2_طابعة ايصالات حرارية 3_درج كاشير يتم فتحه تلقائى مع الطابعة 4_جهاز كاشير تاتش عالى الجودة+شاشة للعميل+WIFI البرنامج مرخص مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية سعر العرض (3450) شامل الضريبة والتركيب والتدريب والبرمجة للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 00550026596
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahmaattech
|التليفون:
|0550026596
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|العنوان:
|حى قربان- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,450 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101488
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