عرض خاص و مميز على كاشير المطاعم والكوفى شوب

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم و المحلات. يشمل العرض: 1_برنامج للمطاعم والكوفى شوب 2_طابعة ايصالات حرارية 3_درج كاشير يتم فتحه تلقائى مع الطابعة 4_جهاز كاشير تاتش عالى الجودة+شاشة للعميل+WIFI البرنامج مرخص مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية سعر العرض (3450) شامل الضريبة والتركيب والتدريب والبرمجة للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 00550026596