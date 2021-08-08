عرض خاص علي بوابات مرور الافراد وبوابات مرور السيارات وبوابات كشف المعادن

(للبيع)
|بوابة مرور الافراد ترنستيل موديل TA-0111 بوابة للتحكم فى الدخول والخروج للأفراد تعمل بالبصمة والكارت إمكانية اضافة زر للخروج من الداخل مصنوعة من خامات عالية مقاومة للصداء سرعة عالية قبول البصمة شاشة لتشغيل الاعدادات شكل عصرى انيق يناسب جميع الاماكن الخاص والعام بوابة مرور الافراد ترنستيل موديل TA-0133 بوابة للتحكم فى الدخول والخروج للأفراد تعمل بالبصمة والكارت إمكانية اضافة زر للخروج من الداخل مصنوعة من خامات عالية مقاومة للصداء سرعة عالية قبول البصمة شاشة لتشغيل الاعدادات شكل عصرى انيق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المدينة المنورة- الاسكان
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102264
750 ريال
1 ريال
1 ريال
6,000 ريال
3,450 ريال
1 ريال
1 ريال
1,000 ريال
3,250 ريال
1,000 ريال
1,400 ريال
1,000 ريال
3,250 ريال
1 ريال
575 ريال