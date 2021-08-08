عرض خاص علي بوابات مرور الافراد وبوابات مرور السيارات وبوابات كشف المعادن

بوابة مرور الافراد ترنستيل موديل TA-0111 بوابة للتحكم فى الدخول والخروج للأفراد تعمل بالبصمة والكارت إمكانية اضافة زر للخروج من الداخل مصنوعة من خامات عالية مقاومة للصداء سرعة عالية قبول البصمة شاشة لتشغيل الاعدادات شكل عصرى انيق يناسب جميع الاماكن الخاص والعام بوابة مرور الافراد ترنستيل موديل TA-0133 بوابة للتحكم فى الدخول والخروج للأفراد تعمل بالبصمة والكارت إمكانية اضافة زر للخروج من الداخل مصنوعة من خامات عالية مقاومة للصداء سرعة عالية قبول البصمة شاشة لتشغيل الاعدادات شكل عصرى انيق