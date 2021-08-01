عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

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عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول • للتواصل جوال او واتساب _ ( 0550028479 ) • واتساب _ wa.me/9660550028479 المواصفات : -عدد البصمات 5000 الأف -عدد الكروت 5000 الأف - عدد المستخدمين : 1000 - شاشة LCD - تشغيل الجهاز مع عدد 4 بطاريات مقاس aa -الجهاز معاه ايضا 1 ريموت لتسهيل عمله فتح الجهاز - يدعم البصمه والكارت ويسع عدد حركات حتي 110 الف * السعر 1000 ريال •للتواصل جوال او واتساب _ ( 0550028479 ) واتساب _ wa.me/9660550028479
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: manar t teck
التليفون: 0550028479

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العنوان: جده- جده
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 1/8/2021
رقم الإعلان: 2101243
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اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

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27/7/2021
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26/7/2021
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25/7/2021
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15/7/2021
صورة الاعلان: جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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العنوان:

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10/7/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/6/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض الاعلانى التفاعلية الحديثة - في الرياض السعودية

شاشات العرض الاعلانى التفاعلية الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: أقفال وكوالين للشقق والفنادق - في الرياض السعودية

أقفال وكوالين للشقق والفنادق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لكل صحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: المصدات العمودية bollard - في الرياض السعودية

المصدات العمودية bollard

(للبيع)

- في الرياض السعودية

المصدات العمودية bollard المصدات الهيدروليكية لإيقاف السيارات وأغلاق الطرق تعتبر المصدات الهيدروليك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/6/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لان امنك اول مسئوليتنا مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
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