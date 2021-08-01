(للبيع)
|عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول • للتواصل جوال او واتساب _ ( 0550028479 ) • واتساب _ wa.me/9660550028479 المواصفات : -عدد البصمات 5000 الأف -عدد الكروت 5000 الأف - عدد المستخدمين : 1000 - شاشة LCD - تشغيل الجهاز مع عدد 4 بطاريات مقاس aa -الجهاز معاه ايضا 1 ريموت لتسهيل عمله فتح الجهاز - يدعم البصمه والكارت ويسع عدد حركات حتي 110 الف * السعر 1000 ريال •للتواصل جوال او واتساب _ ( 0550028479 ) واتساب _ wa.me/9660550028479
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|manar t teck
|التليفون:
|0550028479
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|العنوان:
|جده- جده
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101243
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