عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)
|●سستم كامل لإدارة المطاعم والكوفى شوب يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : DDR3 4GB -برنامج ادارة المطاعم والكفيهات -درج الكاشير الالكترونى - طابعه الفواتير ✔السعر3250 ريال السعر شامل الضريبة والتدريب والتركيب ●للتواصل والاستفسار عن طريق الجوال او واتساب على الرقم 0531100574 فروعنا: الرياض جدة ابها الدمام المدينة المنورة (ضمان عامان للاجهزة ضد عيوب التصنيع) (تدريب وتركيب مجانا) (دعم فني للبرنامج مجاني لمدة عام عن طريق النت )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
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|العنوان:
|المدينة المنورة- العليا
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,250 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100719
3,750 ريال
3,250 ريال
3,250 ريال
(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
3,400 ريال