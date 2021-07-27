عرض خاص علي اجهزة الكاشير

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تفاصيل الإعلان
●سستم كامل لإدارة المطاعم والكوفى شوب يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : DDR3 4GB -برنامج ادارة المطاعم والكفيهات -درج الكاشير الالكترونى - طابعه الفواتير ✔السعر3250 ريال السعر شامل الضريبة والتدريب والتركيب ●للتواصل والاستفسار عن طريق الجوال او واتساب على الرقم 0531100574 فروعنا: الرياض جدة ابها الدمام المدينة المنورة (ضمان عامان للاجهزة ضد عيوب التصنيع) (تدريب وتركيب مجانا) (دعم فني للبرنامج مجاني لمدة عام عن طريق النت )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: asmaa
التليفون: 0531100574

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العنوان: المدينة المنورة- العليا
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,250 ريال
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100719
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