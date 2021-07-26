عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

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السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارخص اجهزة الكاشير ونقاط البيع فى السعودية نضام محاسبي متكامل يدعم الضريبة المضافة مطابق لشروط هيئة ذكاة الدخل. تطبق ضريبة القيمة المضافة فى أكثر من 160 دولة حول العالم حيث تعد مصدر دخل أساسى يساهم في تعزيز ميزانيات الدول. ●سستم كامل لإدارة المطاعم والكوفى شوب يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : DDR3 4GB -برنامج ادارة المطاعم والكفيهات -درج الكاشير الالكترونى - طابعه الفواتير ✔السعر3250 ريال السعر شامل الضريبة والتدريب والتركيب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: asmaa
التليفون: 0531100574

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العنوان: المدينة المنورة- العليا
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,250 ريال
تاريخ الإعلان: 26/7/2021
رقم الإعلان: 2100630
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات امنيه النوادي وشركات بوابات مرور الافراد وبوابات دخول السيارات

بوابات امنيه النوادي وشركات بوابات مرور الافراد وبوابات دخول السيارات

(للبيع)

بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابابوابات امنية تناسب جميع الاماكن الكبيرة والصغير بأشكال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/7/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تأسيس صيفي ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة مصرية تأسيس صيفي ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

معلمة خصوصية للتأسيس وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء ومتابعة المواد رياضيات انجليزي علوم للمراح.
العنوان:

تبوك - السعودية

47,911 ريال

26/7/2021
صورة الاعلان: جهاز توتل ستيسن شبه جديد CX105 مع كامل ملحقاته وجهاز Level

جهاز توتل ستيسن شبه جديد CX105 مع كامل ملحقاته وجهاز Level

(للبيع)

جهاز محطة متكامل سوكيا CX105 مع بطارية وشاحن وذاكرة 4GB و حامل ألماني 200533 مع عاكس أحادي متكامل TK.
العنوان:

الرياض - السعودية

26,000 ريال

26/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير منطقة / و مدير فرع لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - الرياض

مطلوب مساعد مدير منطقة / و مدير فرع لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - الرياض

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية_الرياض : #مساعد_مدير_منطقة #مدير_فرع الشروط خبرة 5 سنوات ش.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

بيجر مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فورا

مطلوب للعمل فورا

(فرصة عمل)

مطوب للعمل فورا نجارين مباني و حدادين مسلح ومليسين ومبلطين.

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

(للبيع)

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج جهاز مصد سيارات لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات.
العنوان:

الرياض - السعودية

575 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزة الكاشير

عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

ارخص اجهزة الكاشير ونقاط البيع فى السعودية نضام محاسبي متكامل يدعم الضريبة المضافة مطابق لشروط هيئة.

3,250 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: عرض خاص ومميز علي جهاز حاجز مواقف . Block

عرض خاص ومميز علي جهاز حاجز مواقف . Block

(للبيع)

عرض خاص ومميز علي جهاز حاجز مواقف . Block جوال او واتس اب _ ( 0550028479 ) جهاز لحل ازمه مواقف الس.
القسم: 

575 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: أنظمة بوابات مواقف السيارات

أنظمة بوابات مواقف السيارات

(للبيع)

لا شك ان بوابات مواقف السيارات ذات اهمية قصوى خصوصا فى المدن المزدحمه والهيئات الحكومية والوزارات وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/7/2021
صورة الاعلان: بي ام دبليو 2009

بي ام دبليو 2009

(للبيع)

MW 320i 2009 صالح الفحس حتى ديسمبر 2021 الاستقلال حتى عام 2023 المحرك وناقل الحركة في حالة تشغيل جي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

250,000 ريال

23/7/2021
صورة الاعلان: نيسان مكسيما 2014

نيسان مكسيما 2014

(للبيع)

نيسان مكسيما موديل 2014 ابيض لؤلؤي موطور بحالة ممتازة اوتوماتيك 199999 كيلو للتواصل وتس 01007503.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

650,000 ريال

23/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال

مطلوب عمال

(فرصة عمل)

مطلوب عمالة عادية مؤقتة لمصنع غذائي بمنطقة الرياض . العدد : ٢٠ - ٢٥ عامل . .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مراقبة جودة خرسانة

مطلوب مهندس مراقبة جودة خرسانة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15 سنة فى.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات

عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات

(للبيع)

عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات ومحلات البقالة ● جوال او واتس اب _.

3,750 ريال

18/7/2021
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