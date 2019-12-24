عرض خاص على جهاز تفتيش الأشخاص اليد,وى لكشف الاسلحة او الخدرات

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية عرض خاص على جهاز تفتيش الأشخاص اليدوى جهاز تفتيش الأشخاص اليدوي جهاز تفتيش الأشخاص ذو تقنية عالية وتصميم خاص باستخدام موجة التصوير ملليمتر ويمثل البديل المثالي للأبواب المعدنية ، يتميز بسهولة اكتشاف الأسلحة المعدنية/غير المعدنية والمتفجرات والمخدرات والسوائل المخبأة تحت أو داخل الملابس دون اختراق الأجسام البدنية. هذا الجهاز مناسب جدا للاستخدام في مجال الطيران المدني والمناطق الحدودية العسكرية والجمارك والمكاتب الحكومية والقواعد العسكرية والأماكن العامة.