عرض خاص على بوابات مرور السيارات.

مميزاتها: بوابات للتحكم فى دخول وخروج السيارات مقاسات 4 و 6 متر مزودة بمستشعيرات عدم اغلاق البوابة على السيارة اثناء المرور. يتيح خاصية الدخول بالكارت. دخول وخروج من خلال الريموت كنترول. الريموت كنترول يصل الى 30 متر. امكانية اضافة زر خروج من الداخل. السعر:6000 ريال سعودى بخلاف الضريبة والتركيب. فروعنا: الدمام/الرياض/ جدة/ المدينة المنورة/ ابها للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 0550026596