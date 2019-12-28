عرض خاص على بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين

عرض خاص من شركة رحاب التنمية على بوابات دخول الافراد والموظفين للمصالح الحكومية والبنوك والوزارات بوابات دخول الافراد والموظفين متوفرة انواع: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم FBL4200 Series 1- بوابة التحكم في الدخول والخروج من المبني الأعلي امانا FHT2300D Series 2- افضل بوابة التحكم في الدخول والخروج للموظفين TS1200 Series3- بوابة التحكم في الدخول والخروج SBT1000S Series - بوابة التحكم في الدخول والخروج - FBL1000 Series - FBL 1200 Series5-