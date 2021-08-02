عرض خاص على الانتركم باناسونيك مع ريموت

(للبيع)
|الموديل الاول: انتركم باناسونيك VL-SV71 مواصفاته: 1-شاشة ملونة مقاس 7 بوصة 2-يدعم فتح القفل الكهربائى 3-امكانية تغير الصوت 4-دعم الرؤية الليلية ضمان لمدة عامان على الجهاز سعره 1380 ريال شامل الضريبة ولكن بدون تمديدات فروعنا:الرياض/الدمام/جدة/ابها/المدينة للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 0550026596
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahmaattech
|التليفون:
|0550026596
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|العنوان:
|حى قربان- المدينة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,380 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101546
1,100 ريال
1,000 ريال
3,250 ريال