عرض خاص على الانتركم باناسونيك مع ريموت

الموديل الاول: انتركم باناسونيك VL-SV71 مواصفاته: 1-شاشة ملونة مقاس 7 بوصة 2-يدعم فتح القفل الكهربائى 3-امكانية تغير الصوت 4-دعم الرؤية الليلية ضمان لمدة عامان على الجهاز سعره 1380 ريال شامل الضريبة ولكن بدون تمديدات فروعنا:الرياض/الدمام/جدة/ابها/المدينة للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 0550026596