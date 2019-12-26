عرض خاص على أجهزة الحضور والإنصراف للوزارات وأماكن العمل

عرض خاص على أجهزة الحضور والإنصراف من شركة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية اجهزة بصمة / اجهزة حضور وانصراف تعمل ب الكارت,البصمة,الرقم السري,بصمة الوجه بضمان عامان والتركيب والتدريب مجانا بأسعار لاتقبل المنافسه ولدينا أنواع مختلفة ✹جهاز بصمة الموظفين MA 100 ================== - يعمل ب(بصمة الوجة-بصمة الاصبع-الكارت-الرقم السرى) - ( يدعم 1000 بصمة اصبع - 1000 بصمة كارت ممغنط - 1000 رقم سرى ) - يدعم اللغتان العربية والانجليزية - نقل البيانات عن طريق ال USB - ضمان عامان للاستعلام واتساب على 0501194443