عرض خاص على أجهزة الحضور والإنصراف للوزارات وأماكن العمل

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تفاصيل الإعلان
عرض خاص على أجهزة الحضور والإنصراف من شركة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية اجهزة بصمة / اجهزة حضور وانصراف تعمل ب الكارت,البصمة,الرقم السري,بصمة الوجه بضمان عامان والتركيب والتدريب مجانا بأسعار لاتقبل المنافسه ولدينا أنواع مختلفة ✹جهاز بصمة الموظفين MA 100 ================== - يعمل ب(بصمة الوجة-بصمة الاصبع-الكارت-الرقم السرى) - ( يدعم 1000 بصمة اصبع - 1000 بصمة كارت ممغنط - 1000 رقم سرى ) - يدعم اللغتان العربية والانجليزية - نقل البيانات عن طريق ال USB - ضمان عامان للاستعلام واتساب على 0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: noha
التليفون: 9660501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8 ريال
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046685
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19/12/2019
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19/12/2019
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(للبيع)

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تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية توريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفنا.
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19/12/2019
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19/12/2019
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العنوان:

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19/12/2019
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بوابات امنية

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الرياض - السعودية

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19/12/2019
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

19/12/2019
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