عرض خاص عصارة برتقال وليمون مور بمصفاة وزر امان ضمان 3 سنوات MJ-30

(للبيع)
|عصارة برتقال وليمون بمصفاة وزر امان ماركة مور ضمان 3 سنوات اللون: برتقالى زر الامان: يوجد السعة اللترية: 0.3 عدد السرعات: 1 مصفاة: يوجد الجسم الخارجى: بلاستيك القدرة بالواط: 15 الضمان: 3 سنوات شكل انيق على هيئه ثمره برتقال - سهله التنظيف قطعه عصر خاصه لعصير الليمون جديد بالكرتونة يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال يوجد شحن لجميع المحافظات اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
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|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050947
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