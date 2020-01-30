عرض خاص حله ضغط ستانلس ستيل بريستو بخار 10 لتر زينوكس مكونات تركى

حله ضغط ستانلس ستيل بريستو بخار 10 لتر زينوكس مكونات تركى خامة ممتازة - موفرة للوقت والجهد - امنة فى الاستخدام وسهلة فى التنظيف - تحتفظ بجودة الاكل ومذاقه وفائدته الغذائية يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب