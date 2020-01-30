عرض خاص حله ضغط ستانلس ستيل بريستو بخار 10 لتر زينوكس مكونات تركى

(للبيع)

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صورة الاعلان: عرض خاص حله ضغط ستانلس ستيل بريستو بخار 10 لتر زينوكس مكونات تركى - في الإسكندرية مصر

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حله ضغط ستانلس ستيل بريستو بخار 10 لتر زينوكس مكونات تركى خامة ممتازة - موفرة للوقت والجهد - امنة فى الاستخدام وسهلة فى التنظيف - تحتفظ بجودة الاكل ومذاقه وفائدته الغذائية يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هدايا فور يو
التليفون: 01112411252

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العنوان: - سيدي بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,150 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2051042
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