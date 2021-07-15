(للبيع)
|عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات ومحلات البقالة ● جوال او واتس اب _ 0550028479 * مكونات العرض : *جهاز كمبيوتر مكتبي *درج كاشير *طابعه ايصالات *قارئ باركود سلكي * برنامج اداره المخزون والمشتريات والمبيعات السعر 3750 - السعر يشمل الضريبه التركيب البرمجه والتدريب ● جوال او واتس اب _ 0550028479
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manar ttech
|التليفون:
|0550028479
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|العنوان:
|مكه- مكه
القاهرة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,750 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100367
3,250 ريال
3,250 ريال
3,250 ريال
3,250 ريال
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2 ريال
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1 ريال
1 ريال
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