عرض حصري بصمه الحضور والانصراف ZKT MB 1000

(للبيع)
|مميزاته: يجمع ما بين البصمة و الانتركم يعمل ببصمة الاصبع والاصبع والكارت سرعة فائقة فى قبول البصمة او رفضها فى اقل من الثانية عدد بصمات الوجه 2000 بصمة عدد بصمات الاصبع 5000 بصمة عدد بصمات الكارت 5000 بصمة عدد الحركات 300,000 USB/Ethernet مزود بمنفذ مزود بخاصية ADMS ضمان عامان التركيب مجانا بسعر 800 ريال بخلاف الضريبة للتواصل و الاستفسار جوال او واتساب على 0550026596 فروعنا: الرياض/الدمام/جدة/المدينة المنورة/ابها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahmaattech
|التليفون:
|0550026596
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|العنوان:
|حى قربان- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102332
1,400 ريال
(للبيع)- في الرياض السعودية
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