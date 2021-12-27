عرض تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اقوي عروض السنه الجديده.تكييفات يورك في عام 2022 بعروض تجنن تكييف بخاصيه البلازما لاقوي تنقيه وخاصية الديجيتال لاظهار الرموز و الاعطال و كمان مميز بوجود 5 سرعات للمروحة لتوزيع افضل للهواء و غير كل ده بقي ضمان 5 سنوات - تكييف يورك مش بس مزاياه كتير لا ده كمان سعره ممتاز دلوقتى تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال بـ 6700 جنيه وتقدر تقسط على 18 شهر وتدفع قسط شهرى 445 جنيه