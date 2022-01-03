عرض تكييف كاريير بارد دجيتال 2022

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 كل واحد في العيلة و ليه مزاج في التكييف، كاريير مليان اختيارات علشان تتحكم في الهوا علي مزاجك. دلوقتى تكييف كارييراوبتيماكس برو بارد 1.5حصان بدون بلازما ديجيتال 7650 جنيه - ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلوقتى تقدر تغسل تكييفك ب