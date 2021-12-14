عرض تكييف فريش تربو بلاك 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع تكييف فريش تربو بلاك حياتك دايما هتبقي احسن و ده لانه بيشتغل بفريون 410 الفريون الصديق للبيئه يعني هتبقي انت و كل الي حوليك في عالم تاني دلوقتى تكييف فريش تربو بلا ك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال بـ 6700 جنيه وكمان تقدر تقسط تكييفك على 18 شهر و بدون اى مقدم بـ 425 - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلوقتى تقدر تغسل تكييفك ب40 جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115226
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه