عرض تكييف شارب بريميوم بلس 1.5 حصان بلازما 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 4 اسباب تخليك تشترى تكييف شارب - قوة التبريد والتدفئة -سعره المناسب -التكييف رقم 1 فى مصر -تقدر تطلبه اونلاين والتركيب خلال 24 ساعة دلوقتى تكييف شارب بريميوم بلس 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 8200 جنيه ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116527
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه