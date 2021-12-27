عرض تكييف شارب استاندرد 1.5 حصان بدون بلازما 2022

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بمناسبه السنه الجديده هتلاقي معانا عرووض جديدة . تكييف شارب البارد ساخن هيدفيك في عز الشتاء الحق واشتري تكييفك قبل السنه ماتخلص واستفاد بااكبر خصم اتعمل علشانك دلوقتى تكييف شارب استاندرد 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما بدون ديجيتال بـ 7650 جنيه ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم - وكمان علم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/12/2021
رقم الإعلان: 2116950
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عرض تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

عرض تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اقوي عروض .
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القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: أسعار تكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

أسعار تكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع زيادة ا.
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القاهرة - مصر
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27/12/2021
صورة الاعلان: توكيل تكييف فريش في مصر - في القاهرة مصر

توكيل تكييف فريش في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات فر.
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القاهرة - مصر
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1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف جري فالكون 2.25 حصان بارد ساخن بلازما 2022 - في القاهرة مصر

سعر تكييف جري فالكون 2.25 حصان بارد ساخن بلازما 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف جري .
العنوان:

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القسم: 

1 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ال جي اس بلس 2.25 بارد 2022 - في القاهرة مصر

سعر تكييف ال جي اس بلس 2.25 بارد 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احمي بيتك .
العنوان:

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القسم: 

1 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: موزعيين تكييف كاريير فى القاهرة - في القاهرة مصر

موزعيين تكييف كاريير فى القاهرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 كاريير أوب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: عروض تكييفات ميديا ميشن 2.25 حصان بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

عروض تكييفات ميديا ميشن 2.25 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 خاصية تدفق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 استمتع بهو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

25/12/2021
صورة الاعلان: تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022 - في القاهرة مصر

تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع قرب نها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

25/12/2021
صورة الاعلان: عروض تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

عروض تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 يجب تنظيف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف شارب بريميوم بلس 1.5 حصان بلازما 2021 - في القاهرة مصر

عرض تكييف شارب بريميوم بلس 1.5 حصان بلازما 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 4 اسباب تخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ال جي اس بلس 2.25 بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف ال جي اس بلس 2.25 بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اضمن تكييف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: اقوى العروض على تكييف ميديا 2021 - في القاهرة مصر

اقوى العروض على تكييف ميديا 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اوقات الكس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021 - في القاهرة مصر

اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 نفسك تاكل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عروضنا لسه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

22/12/2021
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