عرض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار بموقع متميزجدا بمدينه نصر

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صورة الاعلان: عرض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار بموقع متميزجدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

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عرض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار بموقع متميزجدا بمدينه نصر بحي السفارات مكونه من ٣ نوم ٢ريسبشن ٢- حمام- ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه دور ٦ بالاسانسير برج فخم بدون تكييفات تشطيب سوبر لوكس الشهر ١١٠٠٠ج اقل مده للايجار ٦ شهور وللحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112620
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القسم: 

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23/11/2021
صورة الاعلان: استثمر في العاصمة الادارية وامتلك شقتك بأقل مقدم واطول فترة سداد - في القاهرة مصر

استثمر في العاصمة الادارية وامتلك شقتك بأقل مقدم واطول فترة سداد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر فلوسك في كمبوند ارمونيا مصمم بأجمل التصاميم الهندسية انتهزالفرصة وامتلكوحدتك بأقل مقدم مساحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

23/11/2021
صورة الاعلان: استثمر في العاصمة الادارية وامتلك شقتك بأقل مقدم واطول فترة سداد - في القاهرة مصر

استثمر في العاصمة الادارية وامتلك شقتك بأقل مقدم واطول فترة سداد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر فلوسك في كمبوند ارمونيا مصمم بأجمل التصاميم الهندسية انتهزالفرصة وامتلكوحدتك بأقل مقدم مساحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

23/11/2021
صورة الاعلان: شقة لقطة علي حسن المامون - في القاهرة مصر

شقة لقطة علي حسن المامون

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة لقطة علي حسن المامون 2غرفة ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ 2بلكونة ـ عداد كهرباء عداد مياه خاص تليفون ـ غا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800,000 جنيه

23/11/2021
صورة الاعلان: شقة تصلح تمويل عقاري شقة بالمنطقة السادسة - في القاهرة مصر

شقة تصلح تمويل عقاري شقة بالمنطقة السادسة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة تصلح تمويل عقاري شقة بالمنطقة السادسة بالمربع الذهبي 140م مسجلة شهر عقاري 2غرفة ـ 3ريسبشن حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200,000 جنيه

23/11/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بشارع متفرع من حسنين هيكل - في القاهرة مصر

شقة للبيع بشارع متفرع من حسنين هيكل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع بشارع متفرع من حسنين هيكل شقة 170م بالمنطقة السادسة 2غرفة ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ علي الواج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,350,000 جنيه

23/11/2021
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