(للإيجار)
|عرض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار بموقع متميزجدا بمدينه نصر بحي السفارات مكونه من ٣ نوم ٢ريسبشن ٢- حمام- ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه دور ٦ بالاسانسير برج فخم بدون تكييفات تشطيب سوبر لوكس الشهر ١١٠٠٠ج اقل مده للايجار ٦ شهور وللحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112620
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