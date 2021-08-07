(للإيجار)
|عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر فيوعلي طريق النصر أمام ميدان الساعة مكونه من ( 3غرف نوم – و2ريسبشن - حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات و2 اسانسير وبسعر مغري مطلوب فاليوم 750 والشهر 13000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101951
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