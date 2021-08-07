عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر فيوعلي طريق النصر أمام ميدان الساعة مكونه من ( 3غرف نوم – و2ريسبشن - حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات و2 اسانسير وبسعر مغري مطلوب فاليوم 750 والشهر 13000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255