عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

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صورة الاعلان: عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

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عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مكونه من ( ٢غرف نوم - ريسبشن - حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مغري مطلوب فاليوم 650 والشهر 12000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2021
رقم الإعلان: 2101875
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6/8/2021
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6/8/2021
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6/8/2021
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6/8/2021
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6/8/2021
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6/8/2021
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6/8/2021
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4/8/2021
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العنوان:

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4/8/2021
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القسم: 

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4/8/2021
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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4/8/2021
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للشركات الكبري مقر اداري بألماظه مصر الجديده مساحته 350 متر عباره عن ارضي بمدخل خاص عباره عن مساحه م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

35,000 جنيه

4/8/2021
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العنوان:

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3/8/2021
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لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا

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لأصحاب الذوق الراقي شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار المولات سيتي .
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3/8/2021
صورة الاعلان: عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

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عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر بج.
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3/8/2021
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