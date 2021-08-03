عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مكونه من ( ٢غرف نوم - ٢ريسبشن - حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مغري مطلوب فاليوم 650 والشهر 11000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255