عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

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تفاصيل الإعلان
عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مكونه من ( ٢غرف نوم - ٢ريسبشن - حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مغري مطلوب فاليوم 650 والشهر 11000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101432
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