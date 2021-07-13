عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

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صورة الاعلان: عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار - في القاهرة مصر

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عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند شارع عباس العقاد مكونه من(2نوم – 2رريسبشن – 2حمام –ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 650 والشهر 13000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01115465255

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099917
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10/7/2021
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لأصحاب المستويات الراقيه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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10/7/2021
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان الساعه في عمارات او.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

10/7/2021
صورة الاعلان: عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عروووض اليوم شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات اول مايو بميدان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

10/7/2021
صورة الاعلان: امتلك محلك باقل سعر فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

امتلك محلك باقل سعر فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

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اميز مكان تقدر تستثمر فيه وباقل الاسعار هتمتلك محل تجاري اقوى موقع بالعاصمة الادارية بجوار فندق الما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

10/7/2021
صورة الاعلان: شقة تمليك للبيع - في القاهرة مصر

شقة تمليك للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الدور الرابع-اسانسير -3غرف-رسبشن قطعتين-حمام-مطبخ -عداد كهربا قديم-غاز-تليفون ارضي-نت -برج مرخص-3بلك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

10/7/2021
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