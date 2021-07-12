عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند شارع عباس العقاد مكونه من(2نوم – 2رريسبشن – 2حمام –ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 650 والشهر 12000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255