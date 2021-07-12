(للإيجار)
|عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند شارع عباس العقاد مكونه من(2نوم – 2رريسبشن – 2حمام –ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 650 والشهر 12000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099772
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