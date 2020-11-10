عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس 👈بأقل مقدم 174,750 ج ( يوجد تسهيلات حتي 60 شهر) 📍لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|- هليوبوليس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071883
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