عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس 👈بأقل مقدم 174,750 ج ( يوجد تسهيلات حتي 60 شهر) 📍لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01006636646

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - هليوبوليس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071883
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بيع شقة مساختها 195 متر مع فيو ممتا في الغاصمة الاداريه R7 كمبوند تاون جيت - في القاهرة مصر

بيع شقة مساختها 195 متر مع فيو ممتا في الغاصمة الاداريه R7 كمبوند تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة مساحتها 195 متر ثلاث غرف و ثلاث حمامات ومطبخ كبير وتتمييز بموقعها دفعه المقدمه 500 الف والباقي غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره عن : ( 3غرف + 3حمام + ريسيبش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره عن : ( 3غرف + 3حمام + ريسيبش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: دوبلكس للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي 550م للكيانات الكبري والبرندات - في القاهرة مصر

دوبلكس للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي 550م للكيانات الكبري والبرندات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للكيانات الكبري فيلا دوبلكس للايجار بشارع الحجاز مصر الجديده مساحتها 550 متر مقسمة اداري اكثر من 12 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: فرص بقلب مدينة نصر تناسب الجميع - في القاهرة مصر

فرص بقلب مدينة نصر تناسب الجميع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعلن الشركة الماكة لمشروعتها سيفورا للتنمية العقارية فرص بقلب مدينة نصر تناسب الجميع مساحات تبداء م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000,000 جنيه

10/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: كمبوند سيفورا بالتجمع الخامس متكامل الخدمات - في القاهرة مصر

كمبوند سيفورا بالتجمع الخامس متكامل الخدمات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة سيفورا للتنمية العقاريه عن فرص تناسب الجميع تم تأسيس الشركه عام 1988 علي يد خبراء في مجال .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه للايجار بمصر الجديده اول سكن 200متر للسكن الراقي بعماره حديثه - في القاهرة مصر

شقه للايجار بمصر الجديده اول سكن 200متر للسكن الراقي بعماره حديثه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مميزه للايجار بمصر الجديده بشارع محمد فريد بالقرب من جامع الفتح مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض - في القاهرة مصر

اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: شقة 156 متر في العاصمة الادارية بفيو تحفة وسعر مميز جدااا - في القاهرة مصر

شقة 156 متر في العاصمة الادارية بفيو تحفة وسعر مميز جدااا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الان و #لفترة_محدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمة_الادارية دقايق من النهر الاخضر و د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض - في القاهرة مصر

اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة نصر يطل على حمام سباحة او.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة بموقع مميز مدينة من عباس العقاد شارع راقي ومشهور - في القاهرة مصر

شقة مفروشة بموقع مميز مدينة من عباس العقاد شارع راقي ومشهور

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة بموقع مميز مدينة من عباس العقاد شارع راقي ومشهور 3نوم و 3 ريسبشن 2 حمام تشطيب هاااي لوكس .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 3نوم 3ريسبشن 2حمام مكيفة بالكامل بجميع الكماليا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

9/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager