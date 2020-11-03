عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|بأسعاااررر مميزة جدا بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) شقة 170 م عبارة عن (3غرف+2 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط عرض لفترة محدودة بـ750,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بارقي المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01006636646
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الحي الثالث
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071206
اتصل
450 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,800,000 جنيه
اتصل
اتصل
450 جنيه
اتصل