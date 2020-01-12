عرررروض باقل الاسعار من شركة زياد الإستثمار العقاري

وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زمان شقه 145 م عباره عن : ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقى المناطق (بالمنطقه الاولي) 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينه ونادي جرين هيلز 🎉عرض العااام الجديد بـ450,000 ج كاش بدل من 500,000 ج كاش