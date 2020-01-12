عرررروض باقل الاسعار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)
|وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زمان شقه 145 م عباره عن : ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقى المناطق (بالمنطقه الاولي) 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينه ونادي جرين هيلز 🎉عرض العااام الجديد بـ450,000 ج كاش بدل من 500,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048679
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