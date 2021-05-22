عربة اكل (مطاعم متنقل )food truck

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
1. لم يتم إصلاح حجم ولون الجسم ، يمكن أن يكون لديك الحجم والتصميم الخاص بك. يمكن تخصيص. 2. أي تصميم مقطورة غير مؤكد ، فلا تتردد في الاتصال بنا. 3. يمكننا تزويدك برسومات ثلاثية الأبعاد لمعاينة الجزء الداخلي لمقطورة الطعام المخصصة الخاصة بك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: erzoda
التليفون: 17191791111

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العنوان: - ningbo
Friesland -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 13,000 دولار
تاريخ الإعلان: 22/5/2021
رقم الإعلان: 2094496
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة سكن مصر للبيع

شقة سكن مصر للبيع

(للبيع)

شقة بكمبوند سكن مصر الداون تاون مساحة 115 متر تشطيب سوبر لووكس شقة 12 عمارة 24 الدور الثالث المشروع .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

367,000 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: مليون ليرة تركي لسنة 1970 للبيع

مليون ليرة تركي لسنة 1970 للبيع

(للبيع)

تحويل مليون ليرة تركي للعملة المصرية(الجنيه).
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000,000 ليره

22/5/2021
صورة الاعلان: عندى ميكروباص بالسائق للايجار

عندى ميكروباص بالسائق للايجار

(طلب عمل)

أبحث عن ورديه للميكروباص فى شركه أو مصنع بمرتب شهرى ثابت ميكروباص قصراوى موديل 2017 .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

اتصل

22/5/2021
صورة الاعلان: مصنع 1100م للبيع برج العرب مبانى 400م دورين

مصنع 1100م للبيع برج العرب مبانى 400م دورين

(للبيع)

مصنع 1100م للبيع برج العرب مبانى 400م دورين مطلوب 2 مليون و 400 يشتغل كيماوى او هندسى للتواصل 0100.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: مقص ايطالى موديل ال ام L m مقاس 72 سم نصف اوتوماتيك بحالة ممتازة موتور

مقص ايطالى موديل ال ام L m مقاس 72 سم نصف اوتوماتيك بحالة ممتازة موتور

(للبيع)

مقص ايطالى موديل ال ام L m مقاس 72 سم نصف اوتوماتيك بحالة ممتازة موتور 2فاز ، 3فاز.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: شيف

شيف

(فرصة عمل)

شيف خبار ) للمعجنات بكافة انواعيها ( براتب 3000ج بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

21/5/2021
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صورة الاعلان: شيف

شيف

(فرصة عمل)

شيف سخن بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 40.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: شيف

شيف

(فرصة عمل)

شيف مشويات بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: شيف

شيف

(فرصة عمل)

شيف بارد ) حلواني ( بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: شيف

شيف

(فرصة عمل)

شيف شرقي بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: شيف

شيف

(فرصة عمل)

شيف غربي بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: شيف

شيف

(فرصة عمل)

شيف جزار بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: عمال انتاج

عمال انتاج

(فرصة عمل)

عمال انتاج ) خريجين فقط : ال يقبل الطالب ( برواتب تبدأ من 2700 : 7000ج حسب المصنع وتوجد وجبات – شفت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: عامل زراعة

عامل زراعة

(فرصة عمل)

عامل زراعة بشرم الشيخ والغردقة براتب 3000ج – تامين صحي واجتماعي + زيادة سنوية %12 - 23 يوم عمل و 7 .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: مكوجي

مكوجي

(فرصة عمل)

-براتب 3000ج + زيادة سنوية 2 في السنة مكوجي ) مؤهل متوسط علي األقل ( بشرم الشيخ والغردقة عامل مغسل.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

21/5/2021
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