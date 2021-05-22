عربة اكل (مطاعم متنقل )food truck

1. لم يتم إصلاح حجم ولون الجسم ، يمكن أن يكون لديك الحجم والتصميم الخاص بك. يمكن تخصيص. 2. أي تصميم مقطورة غير مؤكد ، فلا تتردد في الاتصال بنا. 3. يمكننا تزويدك برسومات ثلاثية الأبعاد لمعاينة الجزء الداخلي لمقطورة الطعام المخصصة الخاصة بك