عربة اكل (مطاعم متنقل )food truck

(للبيع)
|1. لم يتم إصلاح حجم ولون الجسم ، يمكن أن يكون لديك الحجم والتصميم الخاص بك. يمكن تخصيص. 2. أي تصميم مقطورة غير مؤكد ، فلا تتردد في الاتصال بنا. 3. يمكننا تزويدك برسومات ثلاثية الأبعاد لمعاينة الجزء الداخلي لمقطورة الطعام المخصصة الخاصة بك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|erzoda
|التليفون:
|17191791111
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|العنوان:
|- ningbo
Friesland - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094496
367,000 جنيه
1,000,000 ليره
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3,000 جنيه
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3,000 جنيه