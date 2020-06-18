#نقل_كفالة #اخصائيات_تمريض #اخصائيات_اول_تمريض مطلوب فورااا لمستشفى مرموق و مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض , واخصائية اول تمريض " خبرة بالعناية المركزة " راتب 5000 الى 7000ريال +بدل سكن عائلى وتأمين طبى وتذاكر الطيران وبدل مكافأة نهاية الخدمة حسب القانون السعودى .( نقل كفالة فقط ) ارسال السيرة الذاتية + ترخيص الهيئة السعودية على الايميل eldokki2020@gmail.com واتس اب فقط 00201157300236