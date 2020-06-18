(فرصة عمل)
|#نقل_كفالة #اخصائيات_تمريض #اخصائيات_اول_تمريض مطلوب فورااا لمستشفى مرموق و مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض , واخصائية اول تمريض " خبرة بالعناية المركزة " راتب 5000 الى 7000ريال +بدل سكن عائلى وتأمين طبى وتذاكر الطيران وبدل مكافأة نهاية الخدمة حسب القانون السعودى .( نقل كفالة فقط ) ارسال السيرة الذاتية + ترخيص الهيئة السعودية على الايميل eldokki2020@gmail.com واتس اب فقط 00201157300236
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الدقى
|التليفون:
|00201157300236 وتس اب فقط
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|العنوان:
|44أ عمارات مصر للتأمين - الدقى - جيزه- الدقى - جيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061215
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
5,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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30 ريال