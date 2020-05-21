(للبيع)
|عدد 29 رأس افيكو 460 موديل 2015 المـاركةIveco المـوديلStralis الطـراز460 الجيربوكس(الاسبيد)اوتوماتيك سنة الصنع2015 الوقود ديزل اللون ابيض المحاور4 X 2 اتكييف نعم نظام الفراملABS السعر16500 يورو السعر بالريال السعودى واصل ميناء التصدير الاوروبي74250 تقريبا سعر الشحن الى جدة2200 يور ومواصفات اخرىالسعر للشاحنة الواحدة واصلة ميناء التصدير الاوروبي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الدولية للتجارة والاعلان
|التليفون:
|00491778382399
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|العنوان:
|- فرانكفورت
Hamburg - ألمانيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,500 يورو
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062232
20 دولار