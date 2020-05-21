عدد 29 رأس افيكو 460 موديل 2015 المـاركةIveco المـوديلStralis الطـراز460 الجيربوكس(الاسبيد)اوتوماتيك سنة الصنع2015 الوقود ديزل اللون ابيض المحاور4 X 2 اتكييف نعم نظام الفراملABS السعر16500 يورو السعر بالريال السعودى واصل ميناء التصدير الاوروبي74250 تقريبا سعر الشحن الى جدة2200 يور ومواصفات اخرىالسعر للشاحنة الواحدة واصلة ميناء التصدير الاوروبي