عدد 29 رأس افيكو 460 موديل 2015

(للبيع)

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ألمانيا (Hamburg) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عدد 29 رأس افيكو 460 موديل 2015 - في Hamburg ألمانيا

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عدد 29 رأس افيكو 460 موديل 2015 المـاركةIveco المـوديلStralis الطـراز460 الجيربوكس(الاسبيد)اوتوماتيك سنة الصنع2015 الوقود ديزل اللون ابيض المحاور4 X 2 اتكييف نعم نظام الفراملABS السعر16500 يورو السعر بالريال السعودى واصل ميناء التصدير الاوروبي74250 تقريبا سعر الشحن الى جدة2200 يور ومواصفات اخرىالسعر للشاحنة الواحدة واصلة ميناء التصدير الاوروبي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الدولية للتجارة والاعلان
التليفون: 00491778382399

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العنوان: - فرانكفورت
Hamburg -

ألمانيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 16,500 يورو
تاريخ الإعلان: 5/7/2020
رقم الإعلان: 2062232
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صورة الاعلان: تزويد المطارات بمعدات الدعم الأرضي

تزويد المطارات بمعدات الدعم الأرضي

(للبيع)

نحن شركة شحن وتداول ديناميكية دولية مقرها في المانيا متخصصون في مجالات متعددة أهمها تزويد المطارات ب.
العنوان:

Hamburg - ألمانيا

20 دولار

21/5/2020
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